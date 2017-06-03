Путин о кибератаках: на Россию могли «перевести стрелку» хакеры из США

Президент РФ Владимир Путин в интервью американской телеведущей NBC News Мэгин Келли заявил, что за кибератаками, в которых американские спецслужбы обвинили Россию, могут стоять американские хакеры.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию», — сказал Путин.

EXCLUSIVE: Putin tells @megynkelly hackers could have meddled in U.S. election from anywhere, including U.S. itself https://t.co/lOlid9J88y pic.twitter.com/jAPEdwmslx — NBC News (@NBCNews) June 2, 2017

По словам Келли, Путин также допустил причастность к кибератакам ЦРУ. Полная версия интервью будет показана в воскресенье.

О том, что кто-то может пытаться выставить Россию ответственной за кибератаки, Путин заявил и 1 июня на встрече с представителями европейских информагентств.

Тогда Путин сказал, что «хакеры — свободные люди, как художники», и «патриотически настроенные хакеры» могут «вносить свою лепту — как они считают, правильную — в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России».

«Возможно это? Теоретически, возможно. На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся», — сказал Путин.