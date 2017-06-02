С ульяновского активиста сняли обвинения в экстремизме за речь о борьбе с «пятой колонной» в Госдуме

Следственный комитет прекратил дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК) и призывам к экстремизму (280 УК) против ульяновского активиста «Левого блока» Данилы Алферьева. Постановление о прекращении дела ему вручили 1 июня, расследование продолжалось ровно год — с 30 мая 2016 года.

Поводом для возбуждения дела стали высказывания Алферьева на митинге 7 ноября 2014 года, когда он призвал бороться с «пятой колонной» в Госдуме. В деле фигурировала экспертиза, которая нашла признаки возбуждения «ненависти либо вражды по признаку принадлежности к представителям власти».

Адвокат Алферьева из «Агоры» Рушана Кумалова добилась проведения новых экспертиз, а прокуратура раскритиковала заключение, на которое опиралось следствие, так как оно было сделано «в коммерческой организации».

Затем в дело пришел новый следователь Сергей Бабаев, который заказал повторные экспертизы. Они установили, что «Алферьев побуждает избавиться от политических соперников», но в тексте заключения нет упоминаний о социальных группах, против которых направлены высказывания, а также о враждебности действий активиста.

Алферьев получил право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд.