Сбой в работе British Airways произошел из-за сотрудника дата-центра. Он случайно отключил электричество

Причиной «глобального компьютерного сбоя», из-за которого на сутки были отменены все рейсы British Airways, стало отключение электричества в дата-центре авиакомпании, сообщает The Verge со ссылкой на британскую газету The Times.

По основной версии, электричество случайно выключил один из сотрудников дата-центра. О техническом сбое, по данным The Times, речь не идет.

В свою очередь представители компании CBRE, осуществляющей техническое обслуживание дата-центра British Airways, категорически отвергли предположение, что сбой произошел из-за действий сотрудника.

«Никаких выводов о причинах инцидента пока не сделано. Любые другие предположения не основываются на фактах», — сообщили The Guardian в пресс-службе CBRE.

Представители British Airways также заявили, что расследование происшествия продолжается и никаких выводов о причинах инцидента пока не сделано.