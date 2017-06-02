Сбой в работе British Airways произошел из-за сотрудника дата-центра. Он случайно отключил электричество

The Verge
10:42, 2 июня 2017
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Причиной «глобального компьютерного сбоя», из-за которого на сутки были отменены все рейсы British Airways, стало отключение электричества в дата-центре авиакомпании, сообщает The Verge со ссылкой на британскую газету The Times.

По основной версии, электричество случайно выключил один из сотрудников дата-центра. О техническом сбое, по данным The Times, речь не идет.

В свою очередь представители компании CBRE, осуществляющей техническое обслуживание дата-центра British Airways, категорически отвергли предположение, что сбой произошел из-за действий сотрудника.

«Никаких выводов о причинах инцидента пока не сделано. Любые другие предположения не основываются на фактах», — сообщили The Guardian в пресс-службе CBRE.

Представители British Airways также заявили, что расследование происшествия продолжается и никаких выводов о причинах инцидента пока не сделано.

British Airways из-за компьютерного сбоя отменила все рейсы 27 мая. К 28 мая полеты возобновились, но из-за сбоя в расписании многие рейсы выполнялись со значительной задержкой. В общей сложности сбой затронул около 75 тысяч пассажиров British Airways. Авиакомпании, по данным The Guardian, грозят иски на общую сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 128 миллионов долларов).
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