Глава ВТБ Андрей Костин: все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и легко их выиграет

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что «всем представляется разумным» участие Владимира Путина в президентских выборах 2018 года.

«Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», — заявил Костин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

По словам главы ВТБ, Путина поддерживают «70 и больше процентов» российских граждан. «При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд», — сказал Костин.