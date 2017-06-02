Глава ВТБ Андрей Костин: все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и легко их выиграет
Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что «всем представляется разумным» участие Владимира Путина в президентских выборах 2018 года.
«Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», — заявил Костин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
По словам главы ВТБ, Путина поддерживают «70 и больше процентов» российских граждан. «При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд», — сказал Костин.
В интервью французской газете Le Figaro 30 мая Владимир Путин отказался ответить на вопрос, собирается ли он баллотироваться на пост президента в 2018 году. Путин заявил, что в России «все последние избирательные кампании проходят в строгом соответствии с российской Конституцией», и выборы 2018 года будут проходить так же. «Что касается кандидатов, то об этом еще рано говорить», — сказал Путин.