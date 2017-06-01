В России вступил в силу запрет на иностранные права для водителей грузовиков, такси и маршруток

С 1 июня в России вступил в силу запрет на работу водителем без прав российского образца. Такой запрет был одобрен еще в 2013 году, но с тех пор неоднократно откладывался.

Как объяснял первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков, депутаты хотели вновь отложить вступление закона в силу (еще на год), но не успели этого сделать — поправки прошли только первое чтение.

Теперь в России нельзя работать наемным водителем или заниматься частным извозом, не имея российского водительского удостоверения. За допуск водителей с иностранными правами за руль для сотрудников компаний предусмотрен штраф 50 тысяч рублей.

«МВД прежде всего и органы исполнительной власти субъектов должны будут экстренно наладить работу по пересдаче прав и приему экзаменов. Другого ничего не остается», — заявил Лысаков.

Он заметил, что вступление закона в силу откладывалось, в том числе, из-за присоединения Крыма, где у большинства жителей были только украинские водительские права.