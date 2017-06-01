Сбербанк снизил ставки по всем рублевым вкладам

Сбербанк с 1 июня снизил ставки по всей линейке вкладов в рублях и по рублевым сберегательным сертификатам, сообщают «Ведомости».

Изменения коснулись вкладов сроком менее трех лет, сертификатов — менее двух лет. Снижение ставок базовой линейки вкладов составило 0,1-0,5 процентного пункта в зависимости от срока вложений. Самые большие изменения коснулись вкладов со сроком вложения от трех до шести месяцев.

Также с 1 июня банк прекратил прием самого доходного трехмесячного сезонного вклада «Память поколений» со ставкой до 7 процентов.

Согласно новым тарифам, опубликованным на сайте банка, теперь максимальная ставка составляет 5,6 процента годовых — для вклада открытого дистанционно на срок три-шесть месяцев на сумму не менее 700 тысяч рублей. Ставка для такого же вклада, но открытого в отделении Сбербанка, установлена в 5,1 процента годовых.

На сайте Сбербанка опубликованы новые тарифы по вкладам, но решение снизить ставку руководство кредитной организации пока не прокомментировало.