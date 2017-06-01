Mail.Ru предложила всем сотрудникам украинского подразделения работу в России

Украинское подразделение Mail.Ru будет закрыто, его сотрудникам предложено продолжить работу в российских офисах компании. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев.

Предложение о переводе в Россию касается всех сотрудников украинского подразделения, сообщил Добродеев. Сколько сотрудников работают в структурах Mail.Ru на Украине, он уточнять не стал, отметив лишь, что это «достаточно компактные структуры».

Говоря о блокировке ресурсов Mail.Ru на Украине, Добродеев заявил, что «это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов».

«Мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями», — добавил он.

Вклад украинского бизнеса в общую выручку Mail.Ru Group, по словам Добродеева, был несущественным, и блокировка ресурсов не окажет негативного влияния на финансовые показатели компании.