Mail.Ru предложила всем сотрудникам украинского подразделения работу в России

Коммерсант
05:58, 1 июня 2017
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Украинское подразделение Mail.Ru будет закрыто, его сотрудникам предложено продолжить работу в российских офисах компании. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев.

Предложение о переводе в Россию касается всех сотрудников украинского подразделения, сообщил Добродеев. Сколько сотрудников работают в структурах Mail.Ru на Украине, он уточнять не стал, отметив лишь, что это «достаточно компактные структуры».

Говоря о блокировке ресурсов Mail.Ru на Украине, Добродеев заявил, что «это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов».

«Мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями», — добавил он.

Вклад украинского бизнеса в общую выручку Mail.Ru Group, по словам Добродеева, был несущественным, и блокировка ресурсов не окажет негативного влияния на финансовые показатели компании.

Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры.

Коммерсант
Президент Украины Петр Порошенко 16 мая опубликовал указ, расширяющий список компаний и граждан РФ, в отношении которых введены санкции. Указ, в числе прочего, предусматривает блокировку на территории Украины «Яндекса» и сервисов Mail.Ru — «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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