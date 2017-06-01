Григорий Березкин пообещал «пока никого не менять» в руководстве РБК

Бизнесмен Григорий Березкин заявил, что после завершения сделки по покупке РБК «пока не планирует никого менять» в руководстве холдинга, сообщает «Интерфакс». «Компания работает, на мой взгляд, неплохо. Минимум изменений — это лучшее, что может быть», — заявил Березкин.

Покупатель РБК также сообщил, что не планирует объединять холдинг с другими своими медиа-активами, включая «Комсомольскую правду», но видит возможности для синергии.

Сделку по покупке РБК Березкин, по его словам, рассчитывает завершить в ближайшее время. Бизнесмен подчеркнул, что покупку холдинга ни с кем из властных структур не обсуждал.

Заметка дополняется.