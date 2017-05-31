Замглавы Федерального казначейства арестован по подозрению в мошенничестве

Обновление: Пресс-служба Хорошевского суда Москвы подтвердила арест двух чиновников Федерального казначейства и двух руководителей «Сириуса», сообщает «Интерфакс». В суде заявили, что они заключены под стражу до середины июля.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, курирующий в ведомстве развитие информационных технологий, арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника на IT-рынке и издание TAdviser.

Гуральников, а также начальник управления информационных систем казначейства Сергей Павлов были задержаны в середине мая. Вместе с ними под стражу были взяты председатель совета директоров компании «Сириус» Роман Павлов и ее исполнительный директор Александр Литвинов.

Сотрудники казначейства и руководители «Сириуса», по данным в базе Мосгорсуда, обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Подробности обвинения пока не разглашаются. «Коммерсант» отмечает, что компания «Сириус» в течение многих лет является подрядчиком казначейства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компании, связанные с Романом Павловым и Александром Литвиновым либо аффилированные с ними, с 2011 года выиграли госконтракты на поставку в казначейство техники, оборудования и его техподдержки как минимум на 195 миллионов рублей.