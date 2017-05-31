В Санкт-Петербурге предложили платить по 50 тысяч рублей женщинам, родившим до 24 лет

В Санкт-Петербурге планируют выплачивать по 50 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет включительно.

Проект соответствующих поправок в городской «Социальный кодекс» одобрило в первом чтении Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Проект подготовлен губернатором города Георгием Полтавченко.

Документ предполагает, что «компенсационные выплаты» начнут производить с 1 января 2018 года. Раз в год сумму выплаты предлагается индексировать.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Санкт-Петербурге зафиксированы «тенденция к сокращению рождаемости в активном репродуктивном возрасте, смещение календаря рождений к старшим возрастам и сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста».

В такой ситуации, указывается в документе, требуется принятие дополнительных мер, «стимулирующих рождения первых детей в более раннем возрасте, что позволит сформировать условия для рождения вторых и последующих детей в оптимальном репродуктивном возрасте».