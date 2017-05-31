В Кирове поставят памятник Дзержинскому

Кировская городская дума согласовала установку в городе памятника Феликсу Дзержинскому. С соответствующей инициативой выступили ветераны ФСБ.

Ветераны мотивировали свое предложение тем, что Дзержинский «одновременно успешно вел работу по нескольким важнейшим для молодой советской республики направлениям: по восстановлению и укреплению ее границ, по борьбе с детской беспризорностью, ликвидации топливного кризиса в Донбассе, улучшению быта рабочих, по обороне Москвы и других».

В сообщении на сайте Кировской городской думы также объясняется, какое отношение Дзержинский имеет к Кировской области: он находился в Вятской губернии в ссылке, а в 1919 году работал в Вятке в составе комиссии, которая выясняла причины поражения Красной армии под Пермью.

В сообщении думы отмечается, что в поддержку установки памятника поступили 10 обращений, в том числе от спортивного общества «Динамо» и организации «Боевое братство». Против памятника выступила общественная организация «Вятка плюс», которая занимается защитой прав жертв политических репрессий.

Памятник установят на территории городского клуба ветеранов. Предполагается, что бюджетные средства потрачены не будут — деньги выделит издательский дом «Крепостновъ», который выпускает исторические книги и каталоги.