Швейцарца приговорили к штрафу за лайки в фейсбуке под оскорбительными комментариями

Окружной суд Цюриха приговорил к штрафу в размере 4 тысяч франков (230 тысяч рублей по курсу 31 мая) мужчину, который лайкнул в фейсбуке оскорбительные комментарии.

45-летний подсудимый (его имя не разглашается) в 2015 году лайкнул комментарии в посте об Эрвине Кесслере, который сам ранее был судим за антисемитские высказывания. В записях Кесслера называли фашистом, расистом и антисемитом.

Самих комментаторов ранее уже осудили за оскорбительные высказывания, но 30 мая суд установил, что лайк под постом означает поддержку. Подсудимый не смог доказать, что одобренные им высказывания были правдивыми, а лайк позволил распространить их среди друзей по алгоритму фейсбука.