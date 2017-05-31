Швейцарца приговорили к штрафу за лайки в фейсбуке под оскорбительными комментариями
Окружной суд Цюриха приговорил к штрафу в размере 4 тысяч франков (230 тысяч рублей по курсу 31 мая) мужчину, который лайкнул в фейсбуке оскорбительные комментарии.
45-летний подсудимый (его имя не разглашается) в 2015 году лайкнул комментарии в посте об Эрвине Кесслере, который сам ранее был судим за антисемитские высказывания. В записях Кесслера называли фашистом, расистом и антисемитом.
Самих комментаторов ранее уже осудили за оскорбительные высказывания, но 30 мая суд установил, что лайк под постом означает поддержку. Подсудимый не смог доказать, что одобренные им высказывания были правдивыми, а лайк позволил распространить их среди друзей по алгоритму фейсбука.
В 2015 году турецкого журналиста Яшара Элму приговорили к 23 месяцам тюрьмы условно за лайк под постом в фейсбуке с критикой президента Реджепа Эрдогана. Элма рассказал, что удалил лайк через полчаса, но после этого к нему все равно приехала полиция.
В России также распространены дела, связанные с тиражированием чужих постов в соцсетях. Как правило, речь идет о репостах «ВКонтакте», за которые суды назначают реальные сроки.