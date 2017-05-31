Пассажир попытался прорваться в кабину самолета Malaysia Airlines. Лайнер вернулся в аэропорт

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, вернулся в аэропорт из-за инцидента на борту. По предварительным данным, один из пассажиров c неким прибором в руках пытался войти в кабину.

Человек якобы утверждал, что при нем есть взрывчатка, сообщает News.com.au. Другие пассажиры сумели задержать его.

Аэропорт временно закрыт, все рейсы отменены.