Пассажир попытался прорваться в кабину самолета Malaysia Airlines. Лайнер вернулся в аэропорт

Sky News Australia
15:47, 31 мая 2017
Надежный источник

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, вернулся в аэропорт из-за инцидента на борту. По предварительным данным, один из пассажиров c неким прибором в руках пытался войти в кабину.

Человек якобы утверждал, что при нем есть взрывчатка, сообщает News.com.au. Другие пассажиры сумели задержать его.

Аэропорт временно закрыт, все рейсы отменены.

В 2014 году произошло две авиакатастрофы с самолетами Malaysia Airlines. В марте самолет, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров. Место падения самолета найти так и не удалось; в 2015-м году в Индийском океане был найден обломок крыла. 17 июля «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины. Следствие полагает, что его сбили из «Бука», который был привезен на подконтрольную сепаратистам территорию из России. Москва эти обвинения отвергает.
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