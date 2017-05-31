Пассажир попытался прорваться в кабину самолета Malaysia Airlines. Лайнер вернулся в аэропорт
Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Мельбурна в Куала-Лумпур, вернулся в аэропорт из-за инцидента на борту. По предварительным данным, один из пассажиров c неким прибором в руках пытался войти в кабину.
Человек якобы утверждал, что при нем есть взрывчатка, сообщает News.com.au. Другие пассажиры сумели задержать его.
Аэропорт временно закрыт, все рейсы отменены.
В 2014 году произошло две авиакатастрофы с самолетами Malaysia Airlines. В марте самолет, выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров. Место падения самолета найти так и не удалось; в 2015-м году в Индийском океане был найден обломок крыла. 17 июля «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины. Следствие полагает, что его сбили из «Бука», который был привезен на подконтрольную сепаратистам территорию из России. Москва эти обвинения отвергает.