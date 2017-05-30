В Госдуме предложили создать совет блогеров

Депутат Госдумы Василий Власов направил в комитет по информационной политике предложение о создании совета популярных блогеров, чтобы эффективнее общаться с интернет-аудиторией.

По мнению Власова, блогеры могли бы участвовать в обсуждении законопроектов, представляя позицию своей аудитории.

Идею Власова поддержал Александр Балковский — отец видеоблогера Саши Спилберг (Александры Балковской). «Но депутатам может не понравиться реакция, потому что блогеры будут говорить то, что думают», — заметил Балковский.

При этом Евгений Баженов (Bad Comedian) назвал предложение Власова попыткой «создать иллюзию работы».