Убийца журналиста Дмитрия Циликина приговорен к 8,5 годам. На допросе он называл себя «чистильщиком»

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 8,5 годам лишения свободы Сергея Косырева, признанного виновным в убийстве журналиста Дмитрия Циликина.

Отбывать наказание, сообщила пресс-секретарь городского суда Петербурга Дарья Лебедева, Косырев будет в колонии строгого режима.

Суд проходил в закрытом режиме. Обвинение требовало для Косырева 9,5 года колонии строгого режима.

В ходе следствия и на суде Косырев признал вину в убийстве, но отрицал, что украл телефон журналиста. Адвокат подсудимого Иосиф Габуния заявил, что будет обжаловать приговор.

На допросах, писала «Фонтанка», Сергей Косырев заявлял, что является «чистильщиком» и уверял, что убил журналиста из-за ненависти к геям.

Была составлена петиция в Следственный комитет и прокуратуру Петербурга с требованием переквалифицировать обвинение Косыреву на убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (п.«л». ч.2 ст. 105 УК)

Петицию, в числе прочих, сообщало «Радио Свобода», подписали кинорежиссер Александр Сокуров и депутаты засобрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник.

Обвинение переквалифицировано не было, Косырев был признан виновным, сообщается на сайте ГСУ СК по Санкт-Петербургу, по ч.1 ст. 105 УК (убийство).