Порошенко назвал Ярослава Мудрого «древнеукраинским князем». И обвинил Путина в «похищении» Анны Ярославны

Президент Украины Петр Порошенко назвал Ярослава Мудрого «древнеукраинским князем» и заявил, что Владимир Путин пытался «похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.

Порошенко выступил с обращением в связи с ратификацией Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с ЕС. По словам Порошенко, Кремль использовал все ресурсы, чтобы «остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей». «Именно воссоединение, потому что исторически мы были ее частью», — сказал президент Украины.

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, говоря об исторических связях России с Францией: «Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании».

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обратился к французам в фейсбуке со словами о том, что Путин пытался ввести их в заблуждение. Он написал, что Анна Ярославна была родом из Киева, а не из Москвы, которой в то время еще не существовало.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко написала в фейсбуке, что «пропаганда Кремля и Путин в очередной раз опозорились».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере, что будет считать Александра Пушкина украинцем.