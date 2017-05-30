Из подразделения Центробанка в Москве похищены 11 миллионов рублей. Вор залез в окно на восьмом этаже

Из подразделения Центробанка, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, похищены более 11 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Вор, по словам собеседника агентства, 29 мая проник в помещение подразделения ЦБ через окно, а затем скрылся с добычей. Сумму похищенного источник РИА Новости оценил в 11,4 миллиона рублей, не став уточнять подробности произошедшего.

В свою очередь «Московский комсомолец» также со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что кража была совершена из офиса центрального аппарата Службы Банка России по финансовым рынкам, арендующей помещения в здании Росстандарта на Ленинском проспекте, 9.

По данным собеседников «МК», вор проник в помещение через окно на восьмом этаже в период с вечера пятницы, 26 мая, по утро понедельника, 29 мая. Похищены были личные средства сотрудников — принадлежавшие экономическому советнику две серебряные монеты, стоимостью 16 тысяч рублей каждая, и 200 тысяч долларов наличными, которые хранил на работе заведующий сектором. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ЦБ подтвердила РБК, что украдены были личные средства сотрудников одного из подразделений. «Банку России ущерба не нанесено», — подчеркнули в пресс-службе регулятора, не став уточнять сумму похищенного.