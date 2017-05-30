ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за неэффективное расследование нарушений на выборах 2011 года

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на честные и свободные выборы в ходе думской кампании 2011 года в России. Он постановил выплатить 38 тысяч евро девяти заявителям жалобы на действия российских властей.

Суд особо отметил, что не рассматривал в деталях суть претензий заявителей к организации выборного процесса и возможным выявленным нарушениям. При этом ЕСПЧ признал, что заявители привели разумные доводы о неправильном порядке пересчета голосов, которые не были должным образом рассмотрены в российских судах.