ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за неэффективное расследование нарушений на выборах 2011 года

Европейский суд по правам человека
08:39, 30 мая 2017
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Европейский суд по правам человека признал нарушение права на честные и свободные выборы в ходе думской кампании 2011 года в России. Он постановил выплатить 38 тысяч евро девяти заявителям жалобы на действия российских властей.

Суд особо отметил, что не рассматривал в деталях суть претензий заявителей к организации выборного процесса и возможным выявленным нарушениям. При этом ЕСПЧ признал, что заявители привели разумные доводы о неправильном порядке пересчета голосов, которые не были должным образом рассмотрены в российских судах.

Заявителями по делу выступали избиратели, кандидаты и наблюдатели на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную думу в декабре 2011 года. Они утверждали, что итоговые данные избиркомов отличались о тех, которые были в протоколах, полученных на руки наблюдателями.
По утверждению заявителей, избирательные комиссии приписывали голоса «Единой России». На выборах 2011 года партия, по официальным данным, набрала более 49 процентов голосов.
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