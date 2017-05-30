Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере. С ней сыграют Coldplay и Джастин Бибер

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 4 июня пройдет благотворительный концерт, сборы с которого пойдут на помощь жертвам теракта 22 мая на концерте Арианы Гранде.

В концерте примут участие сама Ариана Гранде, Джастин Бибер, Coldplay, Майли Сайрус, Фаррелл Уильямс и другие исполнители.

Посетители концерта 22 мая, после которого произошел теракт, смогут посетить шоу бесплатно.

О намерении сыграть в Манчестере благотворительный концерт Ариана Гранде сообщила 26 мая.