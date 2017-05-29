«Ведомости» извинились перед Фридманом за публикацию о «русской мафии»
Газета «Ведомости» опубликовала опровержение сведений, указанных в статье издания «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о „русской мафии“».
В опровержении, опубликованном в печатном номере газеты и на сайте издания, в частности, говорится: «Редакция газеты „Ведомости“, ее учредитель АО „Бизнес ньюс медиа“ и автор статьи журналист Иван Васильев приносят свои извинения Михаилу Фридману за публикацию некорректных и неверных сведений о его деятельности».
Также издание извинилось за то, что совладелец «Альфа-груп» «был лишен возможности прокомментировать готовящуюся статью, так как свои вопросы автор статьи направлял лицу, которое не уполномочено представлять интересы Михаила Фридмана».
Публикация опровержения была условием мирового соглашения, которое заключили Фридман и «Ведомости».
Редакция «Ведомостей» и автор, в свою очередь, не утверждали и не намеревались утверждать о связи Михаила Фридмана с «русской мафией» либо обвинять его в совершении каких-либо преступлений, нечестном или неэтичном поведении. Редакция лишь излагала сведения, изложенные в публикациях испанских СМИ, и сожалеет о том, что у читателя могло возникнуть негативное впечатление о деятельности Михаила Фридмана как о связанной с нарушением законодательства, неэтичным поведением и недобросовестностью.