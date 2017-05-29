«Ведомости» извинились перед Фридманом за публикацию о «русской мафии»

Газета «Ведомости» опубликовала опровержение сведений, указанных в статье издания «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о „русской мафии“».

В опровержении, опубликованном в печатном номере газеты и на сайте издания, в частности, говорится: «Редакция газеты „Ведомости“, ее учредитель АО „Бизнес ньюс медиа“ и автор статьи журналист Иван Васильев приносят свои извинения Михаилу Фридману за публикацию некорректных и неверных сведений о его деятельности».

Также издание извинилось за то, что совладелец «Альфа-груп» «был лишен возможности прокомментировать готовящуюся статью, так как свои вопросы автор статьи направлял лицу, которое не уполномочено представлять интересы Михаила Фридмана».

Публикация опровержения была условием мирового соглашения, которое заключили Фридман и «Ведомости».