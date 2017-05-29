В Сибири произошли крупные аварии в энергосетях. Остановлены два гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС

Обновление: Подача напряжения на Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы и «Саянал» возобновлена, сообщила пресс-служба «Русала». Предприятия работают в штатном режиме. Сотрудники подстанции, чьи действия, по предварительным данным, привели к аварии, отстранены от работы на время расследования, объявила ФСК «Единые энергетические системы».

На территории Сибири в понедельник, 29 мая, произошли две крупные энергоаварии.

Около 02:40 по московскому времени на подстанции «Означенное» произошло резкое снижение нагрузки, были обесточены три подстанции, снабжающие электроэнергией хакасский и саяногорский («Саянал») заводы «Русала». Были отключены два гидрогенератора Саяно-Шушенской ГЭС.

Причиной аварии, объявило Минэнерго, стала ошибка персонала подстанции. К 04:58 последствия аварии были устранены, заявила пресс-служба министерства.

В 07:10 по московскому времени была зафиксирована вторая авария в энергосетях Сибири. Вновь произошел резкий сброс нагрузки на Саяногорском алюминиевом заводе, входящем в «Русал». Причины аварии выясняются, сообщило Минэнерго, добавив, что ведутся аварийно-восстановительные работы.