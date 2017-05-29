В Петербурге стоматолог удалил пациентке 22 здоровых зуба. Возбуждено дело о мошенничестве

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении врача-стоматолога из частной клиники, удалившей пациентке 22 здоровых зуба. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по городу.

« В 2014 году подозреваемая <…> ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг, в результате чего, удалила последней 22 здоровых зуба, установив „мосты“ ненадлежащего качества и получив от потерпевшей более 843 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Следствие проверяет сообщения об аналогичных эпизодах мошенничества, совершенных подозреваемой. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), продолжается, сообщило ГСУ Следственного комитета по региону.