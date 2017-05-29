В Кемерово ФСБ пришла с обыском к активисту «Открытой России» из-за призывов участвовать в акции «Надоел»

Сообщается, что следственные действия связаны с видео, которое Улитин запостил в соцсетях. Ролик призывал выходить на акцию «Надоел» 29 апреля.

В Кемерово сотрудники ФСБ пришли с обыском к активисту «Открытой России» Дмитрию Улитину. Обыск начался в 7 часов утра 29 мая.

За участие в акции «Надоел» на Улитина ранее составили административный протокол, суд назначил ему 30 часов обязательных работ.

Акция «Надоел» прошла во многих российских городах. «Открытая Россия» призывала всех желающих направить в приемные президента Владимира Путина обращения и попросить его отказаться от участия в предстоящих выборах.