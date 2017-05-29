Ураганный ветер в Москве повалил деревья и заблокировал выезд из резиденции Медведева

Ураганный ветер в Москве повалил несколько деревьев в пригородной резиденции «Горки-9» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Одно из деревьев перекрыло выезд с парковки, где находились несколько представительских автомобилей. Отмечается, что территорию резиденции не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, которые приехали туда на совещание.

Днем 29 мая в Москве поднялся сильный ветер и началась гроза с ливнем. Ураган повалил деревья и строительные ограждения в разных районах города. По оценкам синоптиков, непогода продлится до утра 30 мая.