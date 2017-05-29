ЦБ отобрал лицензию у Айви Банка. Его совладелец — советник Путина Герман Клименко
ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка, одним из совладельцев которого является Герман Клименко — советник президента РФ по вопросам развития интернета.
«Деятельность Айви Банка, — говорится в сообщении ЦБ, — была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».
Совершенные кредитной организацией операции и сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отмечает регулятор.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения, однако они оказались неэффективными, подчеркивается в сообщении.
Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе Айви Банк (АО) с рынка банковских услуг.