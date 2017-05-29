Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения, однако они оказались неэффективными, подчеркивается в сообщении.

Совершенные кредитной организацией операции и сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, отмечает регулятор.

«Деятельность Айви Банка, — говорится в сообщении ЦБ, — была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».

ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка, одним из совладельцев которого является Герман Клименко — советник президента РФ по вопросам развития интернета.

Осуществляемые руководством и собственниками кредитной организации мероприятия по нормализации ее деятельности признаны надзорным органом неэффективными и недостаточными. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе Айви Банк (АО) с рынка банковских услуг.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, по данным «Ведомостей» , напрямую контролирует 3,81 процента Айви Банка. Кроме того, Клименко и двое его партнеров через ООО «3ДНьюс» владеют еще 6,18 процента этого банка. Среди других совладельцев банка, сообщает издание, заместитель гендиректора по общественно-политическому вещанию Первого канала Олег Вольнов. Ему принадлежат 10 процентов Айви Банка.

С начала 2017 года Айви Банк лишился 40 процентов активов, к марту они сократились до 2 миллиардов рублей. Банк продал облигации почти на 1 миллиард рублей и сократил кредитный портфель вдвое — до 950 миллионов рублей.

По величине активов, по данным отчетности, на 1 мая банк занимал 432-е место в банковской системе страны.

Айви Банк входит в систему страхования вкладов. Выплаты компенсаций его вкладчикам начнутся в течение двух недель.