Путин объявил Десятилетие детства в России
Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Десятилетия детства. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 годы и станет продолжением пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
План Десятилетия детства на ближайшие два года должно будет в трехмесячный срок подготовить правительство.
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю: объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства.