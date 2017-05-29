Путин объявил Десятилетие детства в России

Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Десятилетия детства. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 годы и станет продолжением пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

План Десятилетия детства на ближайшие два года должно будет в трехмесячный срок подготовить правительство.