Путин объявил Десятилетие детства в России

Официальный интернет-портал правовой информации
07:54, 29 мая 2017
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Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Десятилетия детства. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Десятилетие детства будет проводиться с 2018 по 2027 годы и станет продолжением пятилетней программы реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

План Десятилетия детства на ближайшие два года должно будет в трехмесячный срок подготовить правительство.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю: объявить 2018–2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства.

Официальный интернет-портал правовой информации
С идеей провести в России Десятилетие детства в ноябре 2016 года выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В феврале 2017 года Путин в рамках стратегии действий в интересах детей поручил правительству проработать изменения в законы, связанные с медицинской помощью детям с ограниченными возможностями и с обеспечением детей лекарственными препаратами. Глава государства также поручил заняться профилактикой подростковых суицидов.
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
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