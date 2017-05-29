После продажи государству главный измеритель телеаудитории в России резко поднял цены

Коммерсант
06:44, 29 мая 2017
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Компания Mediascope — единственный аккредитованный измеритель телеаудитории в России — резко подняла цены на свои услуги. Об этом со ссылкой на главу рекламного агентства Twiga Александра Оганджаняна и других неназванных участников рынка пишет «Коммерсант».

По словам Оганджаняна, сразу после продажи TNS Russia «дочке» государственного ВЦИОМа и переименовании компании в Mediascope руководство измерителя решило поднять цены в 2,5 раза. «Это значит, что из 80 рекламных агентств 60 могут сразу закрываться и вешать амбарный замок — они неспособны за эти деньги покупать их исследования, это живой барьер для небольшого бизнеса», — добавил он.

Другие собеседники газеты согласились, что компания впервые за многие годы резко подняла цены на свои услуги, но договаривалась о конкретной стоимости с каждым клиентом. При этом один источник на крупном телеканале заметил, что повышение цен обсуждается каждый год и резких изменений не было.

Источники «Коммерсанта» связывают рост цен с необходимостью «ВЦИОМ-Медиа» выплачивать 1,4 миллиарда рублей кредита, который был получен для покупки TNS Russia.

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил, что компания всегда стремится «находить компромисс» со своими клиентами.

TNS Russia на протяжении 20 лет была крупнейшим измерителем телеаудитории в России. В 2016 году британский холдинг WPP был вынужден продать компанию из-за принятого закона об ограничении иностранного участия.
Этот же закон установил, что измерения аудитории можно закупать только у тех компаний, которые аккредитованы в Роскомнадзоре. Пока никто кроме Mediascope не получил такую аккредитацию.
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