После продажи государству главный измеритель телеаудитории в России резко поднял цены

Компания Mediascope — единственный аккредитованный измеритель телеаудитории в России — резко подняла цены на свои услуги. Об этом со ссылкой на главу рекламного агентства Twiga Александра Оганджаняна и других неназванных участников рынка пишет «Коммерсант».

По словам Оганджаняна, сразу после продажи TNS Russia «дочке» государственного ВЦИОМа и переименовании компании в Mediascope руководство измерителя решило поднять цены в 2,5 раза. «Это значит, что из 80 рекламных агентств 60 могут сразу закрываться и вешать амбарный замок — они неспособны за эти деньги покупать их исследования, это живой барьер для небольшого бизнеса», — добавил он.

Другие собеседники газеты согласились, что компания впервые за многие годы резко подняла цены на свои услуги, но договаривалась о конкретной стоимости с каждым клиентом. При этом один источник на крупном телеканале заметил, что повышение цен обсуждается каждый год и резких изменений не было.

Источники «Коммерсанта» связывают рост цен с необходимостью «ВЦИОМ-Медиа» выплачивать 1,4 миллиарда рублей кредита, который был получен для покупки TNS Russia.

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил, что компания всегда стремится «находить компромисс» со своими клиентами.