Портал наблюдения за сдачей ЕГЭ подвергся атаке хакеров

Интерфакс
12:23, 29 мая 2017
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Хакеры попытались вывести из строя сайт онлайн-наблюдения за сдачей Единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«У нас такие атаки были — в частности, на портал smotriege.ru „Ростелекома“. Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли», — сказал Кравцов, комментируя первый день основного этапа сдачи ЕГЭ.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает: зачем это делать? Ребята сдают экзамен, это достаточно ответственное испытание в жизни, и что кто хочет этим доказать?» — сказал Кравцов, добавив, что во время проведения ЕГЭ «предусмотрены все меры информационной безопасности».

Глава Рособрнадзора также рассказал, что в первый день проведения основного этапа ЕГЭ шесть человек по всей стране были удалены с экзаменов «за телефоны и шпаргалки».

Утечек экзаменационных заданий, по словам Кравцова, пока не зафиксировано.

Основной этап сдачи Единого государственного экзамена в 2017 году начался 29 мая. В первый день выпускники сдавали географию и информатику. По данным Рособрнадзора, сообщает РИА Новости, заявления на сдачу ЕГЭ по информатике в основной период подали около 65,5 тысячи человек, по географии — 21,5 тысячи выпускников.
Единый госэкзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе, а по его результатам происходит зачисление в большинство вузов. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Еще 12 предметов сдаются выпускниками по выбору.
Сдача ЕГЭ в 2011–2013 годах сопровождалась скандалами с утечкой экзаменационных заданий в интернет, а также использованием телефонов во время экзамена. В итоге, правила сдачи ЕГЭ были ужесточены, в частности, в помещениях, где проходит ЕГЭ, разрешили установить устройства, подавляющие сигнал сотовой связи.

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