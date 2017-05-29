Портал наблюдения за сдачей ЕГЭ подвергся атаке хакеров

Хакеры попытались вывести из строя сайт онлайн-наблюдения за сдачей Единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«У нас такие атаки были — в частности, на портал smotriege.ru „Ростелекома“. Они все были отбиты, никак на ход экзамена они не повлияли», — сказал Кравцов, комментируя первый день основного этапа сдачи ЕГЭ.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто эти атаки организовывает: зачем это делать? Ребята сдают экзамен, это достаточно ответственное испытание в жизни, и что кто хочет этим доказать?» — сказал Кравцов, добавив, что во время проведения ЕГЭ «предусмотрены все меры информационной безопасности».

Глава Рособрнадзора также рассказал, что в первый день проведения основного этапа ЕГЭ шесть человек по всей стране были удалены с экзаменов «за телефоны и шпаргалки».

Утечек экзаменационных заданий, по словам Кравцова, пока не зафиксировано.