В Москве из-за урагана погибли люди

В результате падения деревьев во время урагана в Москве погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«На ВВЦ, в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — сообщил собеседник агентства. Еще один человек погиб из-за упавшего дерева в районе площади Джавахарлала Неру на юго-западе Москвы.

Также, по его словам, на Новомарьинской улице на юго-востоке города дерево упало на мужчину и придавило его. «По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщает в своем твиттере о погибшем на Кировоградской улице (недалеко от станции метро «Пражская»), где ураган перевернул остановку общественного транспорта.

Источники ТАСС в экстренных службах сообщили о гибели двух человек — на площади Джавахарлала Неру и на Кировоградской улице.

Официально информация о погибших при урагане в Москве пока не подтверждена.