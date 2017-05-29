В Москве из-за урагана погибли люди

Интерфакс
13:32, 29 мая 2017
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В результате падения деревьев во время урагана в Москве погибли два человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«На ВВЦ, в районе павильона № 36 дерево упало на девушку 26 лет. От полученных травм она скончалась», — сообщил собеседник агентства. Еще один человек погиб из-за упавшего дерева в районе площади Джавахарлала Неру на юго-западе Москвы.

Также, по его словам, на Новомарьинской улице на юго-востоке города дерево упало на мужчину и придавило его. «По предварительной информации, мужчина выжил, однако не может самостоятельно выбраться, к нему направляются спасатели», — сказал источник.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщает в своем твиттере о погибшем на Кировоградской улице (недалеко от станции метро «Пражская»), где ураган перевернул остановку общественного транспорта.

Источники ТАСС в экстренных службах сообщили о гибели двух человек — на площади Джавахарлала Неру и на Кировоградской улице.

Официально информация о погибших при урагане в Москве пока не подтверждена.

В разных районах Москвы днем 29 мая прошла гроза с сильными ливнями и порывистым ветром. Сообщается о многочисленных поваленных деревьях, в том числе упавших на автомобили.
Из-за упавших на рельсы деревьев было затруднено движение на Филевской линии, а также аэроэкспресса в аэропорт Внуково. Также сообщалось об остановке движения на Московском центральном кольце (МЦК).
В связи с ураганом, повалившим деревья, затруднено движение пригородных поездов на ряде направлений Московской железной дороги — Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Московской железной дороги.
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