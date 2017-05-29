Молдавия выслала пятерых российских дипломатов. Один из них завербовал местного депутата

Молдавия решила выслать пятерых сотрудников российского посольства, сообщает издание NewsMaker. Посол России Фарит Мухаметшин заявил, что молдавские власти уведомили об этом 29 мая во второй половине дня.

Дипломаты должны покинуть страну в течение суток, сообщает «Интерфакс».

По сведениям NewsMaker и «Интерфакса», среди дипломатов, которых решили выслать, помощник военного атташе Александр Грудин.

В марте 2017 года в Молдавии задержали бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране. За свои услуги он получал от 100 до тысячи долларов. На Болбочана завели дело о шпионаже и измене родине.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал действия молдавского МИДа возмутительными. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом, — заявил политик. — Это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлем, наконец-то, был достигнут конструктивный и эффективный диалог».

В российском МИДе высылку дипломатов назвали парадоксальной и показательной.