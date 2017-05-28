«Почему-то я не удивлен». Павел Дуров получил уведомление Gmail о взломе «проправительственными хакерами»

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал, что ему пришло предупреждение от Google. Сервис оповестил Дурова, что его пароль могут пытаться украсть «проправительственные хакеры».

Google иногда рассылает уведомления пользователям о том, что их пытаются взломать хакеры, которые, вероятно, связаны с государственными органами. По оценкам самой компании, это происходит в 0,1 процента случаев. Как именно вычисляют подобные атаки, Google не раскрывает.

Осенью 2016 года уведомления, похожие на те, что получил Дуров, пришли 24 российским оппозиционным активистам.