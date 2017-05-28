«Почему-то я не удивлен». Павел Дуров получил уведомление Gmail о взломе «проправительственными хакерами»

Павел Дуров
08:15, 28 мая 2017
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Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал, что ему пришло предупреждение от Google. Сервис оповестил Дурова, что его пароль могут пытаться украсть «проправительственные хакеры».

«Google считает, что проправительственные хакеры пытаются взломать меня. Я не использую Gmail для важных вещей, но почему-то я не удивлен».
Google иногда рассылает уведомления пользователям о том, что их пытаются взломать хакеры, которые, вероятно, связаны с государственными органами. По оценкам самой компании, это происходит в 0,1 процента случаев. Как именно вычисляют подобные атаки, Google не раскрывает.
Осенью 2016 года уведомления, похожие на те, что получил Дуров, пришли 24 российским оппозиционным активистам.

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