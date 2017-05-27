Владельцы Альфа-Банка подали в суд на Buzzfeed из-за «досье Трампа»

The Associated Press
08:34, 27 мая 2017
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Владельцы Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд Нью-Йорка иск к сотрудникам издания Buzzfeed в связи с публикацией в январе 2017 года «досье Трампа», предположительно подготовленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Об этом сообщает Associated Press.

Истцы считают клеветой утверждения из досье, согласно которым они выполняли поручения президента РФ Владимира Путина и сотрудничали с российскими властями в кампании по вмешательству в американские выборы.

Представитель Buzzfeed заявил, что публикация представляла общественный интерес. «Поэтому особенно важно, чтобы эти бесстыдные попытки запугать Buzzfeed News не заставили других журналистов перестать писать об этой важной истории», — цитирует его Associated Press.

Американское издание Buzzfeed 10 января 2017 года (за десять дней до инаугурации президента Дональда Трампа) опубликовало досье о связях Трампа с российским руководством. В досье, предположительно подготовленным бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, было сказано, в частности, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа.
Журналисты признали, что не смогли проверить сведения из документа, но все равно решили представить его общественности, поскольку с его содержанием уже были знакомы журналисты и представители американских властей, в том числе президент Барак Обама и сам Трамп.
Альфа-Банк упоминался в контексте расследования связей окружения Дональда Трампа с РФ. По данным СМИ, ФБР проверяло переписку банка с Trump Organization в течение нескольких недель и в итоге пришло к выводу, что тысячи писем, отправленных Альфа-банком в организацию, были, вероятно, рекламой. 

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