Владельцы Альфа-Банка подали в суд на Buzzfeed из-за «досье Трампа»

Владельцы Альфа-Банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд Нью-Йорка иск к сотрудникам издания Buzzfeed в связи с публикацией в январе 2017 года «досье Трампа», предположительно подготовленного бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом. Об этом сообщает Associated Press.

Истцы считают клеветой утверждения из досье, согласно которым они выполняли поручения президента РФ Владимира Путина и сотрудничали с российскими властями в кампании по вмешательству в американские выборы.

Представитель Buzzfeed заявил, что публикация представляла общественный интерес. «Поэтому особенно важно, чтобы эти бесстыдные попытки запугать Buzzfeed News не заставили других журналистов перестать писать об этой важной истории», — цитирует его Associated Press.