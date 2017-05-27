В Великобритании снизили уровень террористической угрозы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уровень террористической опасности в стране решено снизить с «критического» до «серьезного».

Решение было принято в свете прогресса расследования теракта в Манчестере, после которого был поднят уровень угрозы. По словам Мэй, сейчас под стражей находятся 11 подозреваемых.

«Общество должно понимать, что это значит: „серьезный“ уровень означает, что террористическая атака очень вероятна. Страна должна оставаться бдительной», — сказала премьер-министр.