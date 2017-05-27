В Великобритании снизили уровень террористической угрозы

BBC News
12:15, 27 мая 2017
Надежный источник

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уровень террористической опасности в стране решено снизить с «критического» до «серьезного».

Решение было принято в свете прогресса расследования теракта в Манчестере, после которого был поднят уровень угрозы. По словам Мэй, сейчас под стражей находятся 11 подозреваемых.

«Общество должно понимать, что это значит: „серьезный“ уровень означает, что террористическая атака очень вероятна. Страна должна оставаться бдительной», — сказала премьер-министр. 

В результате взрыва, устроенного в Манчестере около концертного зала сразу после окончания концерта Арианы Гранде, погибли 22 человека и несколько десятков человек получили ранения.
По версии следствия, теракт совершил смертник — 22-летний Салман Абеди, сын мигрантов из Ливии. Полиция считает, что за терактом стояла террористическая сеть; в ходе серии рейдов в окрестностях Манчестера были задержаны 11 подозреваемых, в том числе брат предполагаемого террориста; его другой брат и отец были арестованы спецслужбами Ливии.
Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться