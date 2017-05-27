В Севастополе прошел митинг против принятия нового генплана. Участники опасаются изъятия земельных участков

В Севастополе 27 мая прошел митинг против принятия проекта городского генплана, который подразумевает перевод участков, на которых располагаются частные дома, под многоквартирную застройку, природоохранные территории и в ведение Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсант».

По сообщению газеты, на митинг пришли более двух с половиной тысяч человек; издание называет акцию самой массовой с весны 2014 года. Сайт «Крым.Реалии» (проект украинского «Радио Свобода») оценивает число участников примерно в тысячу человек.

На митинге была принята резолюция с выражением недоверия городскому заксобранию и местным судьям, которые рассматривают дела об изъятии земель. Как сообщает «Новая газета», участники митинга призвали остановить все текущие судебные процессы и аннулировать проект генплана.

Один из организаторов акции Ленур Усманов заявил, что «в судах сегодня находится около 10 000 исковых заявлений от правительства города с целью забрать нашу землю», а генплан «предполагает новое изъятие земли».

«Хочется напомнить, что в 2014 году, когда Крым входил в состав Российской Федерации, председатель правительства Дмитрий Медведев говорил: ни один житель полуострова не должен ничего потерять, может только приобрести», — цитирует его «Новая газета».

Накануне митинга глава региона Дмитрий Овсянников опубликовал видеообращение с призывом не выходить на акцию. Овсянников назвал участников общественных слушаний «соавторами генплана» и пообещал, что проект не будет принят без согласия жителей.

«Те, кто сегодня пытаются втянуть вас в политическое шоу, работают против Севастополя, против интересов севастопольцев. Их цель — удовлетворить личные корыстные интересы и амбиции, в том числе политические», — сказал он.