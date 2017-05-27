Программа AlphaGo разгромила сильнейшего игрока в го. Разработчики заявили, что это был ее последний матч

Программа AlphaGo 27 мая победила сильнейшего игрока в го Кэ Цзе в третьей, последней партии турнира, который проходил в Китае. Первые две партии также завершились победой AlphaGo.

Как пишет агентство «Синьхуа», Цзе сдался после трех с половиной часов игры.

«Я столкнулся с холодным, спокойным и ужасающим противником. Я мог предсказать лишь половину ходов AlphaGo», — цитирует игрока агентство.

Разработчики программы из компании DeepMind (принадлежит Alphabet) объявили, что это был последний матч AlphaGo. Компания опубликует данные о 50 играх, которые программа сыграла сама с собой, для изучения игроками в го, передает The Verge.

«AlphaGo была скорее не соперником [для людей], а способом вдохновить игроков использовать новые стратегии и находить новые идеи в игре возрастом три тысячи лет», — заявил сооснователь компании Демис Хассабис.