Программа AlphaGo разгромила сильнейшего игрока в го. Разработчики заявили, что это был ее последний матч

DeepMind
16:38, 27 мая 2017
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Программа AlphaGo 27 мая победила сильнейшего игрока в го Кэ Цзе в третьей, последней партии турнира, который проходил в Китае. Первые две партии также завершились победой AlphaGo.

Как пишет агентство «Синьхуа», Цзе сдался после трех с половиной часов игры. 

«Я столкнулся с холодным, спокойным и ужасающим противником. Я мог предсказать лишь половину ходов AlphaGo», — цитирует игрока агентство.

Разработчики программы из компании DeepMind (принадлежит Alphabet) объявили, что это был последний матч AlphaGo. Компания опубликует данные о 50 играх, которые программа сыграла сама с собой, для изучения игроками в го, передает The Verge.

«AlphaGo была скорее не соперником [для людей], а способом вдохновить игроков использовать новые стратегии и находить новые идеи в игре возрастом три тысячи лет», — заявил сооснователь компании Демис Хассабис.

«Команда исследователей, создавшая AlphaGo, теперь направит свою энергию на решение других больших задач, создание продвинутых общих алгоритмов, которые могли бы однажды помочь ученым в решении самых сложных задач — обнаружения новых лекарств, снижения потребления энергии или создания новых революционных материалов», — сказано в заявлении DeepMind.

DeepMind
AlphaGo стала первой компьютерной программой, способной обыграть профессионального игрока в го. Ранее считалось, что на разработку искусственного интеллекта, способного конкурировать с профессиональными игроками, уйдут десятилетия. 
Весной 2016 года программа обыграла в показательном матче гроссмейстера го Ли Седоля. 19-летний Кэ Цзе, с которым программа сыграла свои последние партии, занимает первое место в мировом рейтинге игроков в го. 

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