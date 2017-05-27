British Airways отменила все рейсы из Лондона из-за «глобального компьютерного сбоя»

BBC News
14:37, 27 мая 2017
Надежный источник
Обновление. К 28 мая BA частично восстановила свои информационные системы, но предупредила пассажиров о возможных сдвигах в расписании.

Британская авиакомпания British Airways 27 мая отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за «глобального компьютерного сбоя».

В компании сообщили, что причиной неполадок стал сбой в электроснабжении.

Как пишет «Би-би-си», в результате оказались недоступны некоторые разделы сайта авиакомпании, а некоторые пассажиры жаловались на невозможность зарегистрироваться на рейс через мобильное приложение. 

Терминалы Хитроу и Гатвика оказались переполнены (в Великобритании в субботу начались длинные трехдневные выходные); авиакомпания попросила пассажиров не приезжать в аэропорты. 

Мораторий действует до 18:00 по местному времени (20:00 по Москве). Рейсы других авиакомпаний из этих аэропортов вылетают по расписанию.

Как отмечает Reuters, в апреле о сбоях, которые не позволяли проводить посадку пассажиров, сообщили авиакомпании Lufthansa и Air France.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться