British Airways отменила все рейсы из Лондона из-за «глобального компьютерного сбоя»

Обновление. К 28 мая BA частично восстановила свои информационные системы, но предупредила пассажиров о возможных сдвигах в расписании.

Британская авиакомпания British Airways 27 мая отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за «глобального компьютерного сбоя».

В компании сообщили, что причиной неполадок стал сбой в электроснабжении.

Как пишет «Би-би-си», в результате оказались недоступны некоторые разделы сайта авиакомпании, а некоторые пассажиры жаловались на невозможность зарегистрироваться на рейс через мобильное приложение.

Терминалы Хитроу и Гатвика оказались переполнены (в Великобритании в субботу начались длинные трехдневные выходные); авиакомпания попросила пассажиров не приезжать в аэропорты.

Мораторий действует до 18:00 по местному времени (20:00 по Москве). Рейсы других авиакомпаний из этих аэропортов вылетают по расписанию.

Как отмечает Reuters, в апреле о сбоях, которые не позволяли проводить посадку пассажиров, сообщили авиакомпании Lufthansa и Air France.

British Airways cancels all flights from Heathrow and Gatwick airports in the UK after IT failure https://t.co/UgFYFeaVW7 pic.twitter.com/ZktIWy4EyZ — Al Jazeera News (@AJENews) May 27, 2017