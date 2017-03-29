В России построят атомную подлодку для поиска полезных ископаемых

ЦКБ «Рубин» начало разработку атомной подводной лодки для поиска полезных ископаемых в Арктике, сообщил сотрудник Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко. РИА Новости называет это проектом первой в мире гражданской атомной подлодки.

«Это гражданская атомная подводная лодка, только вместо пусковых установок у нее шахты с роботизированными комплексами, автономными необитаемыми подводными аппаратами, которые обеспечивают сейсморазведку, поиск любых полезных ископаемых», — рассказал Литвиненко. По его словам, «таких подводных лодок в мире нет».

Сроки реализации проекта в сообщении агентства не называются. По словам Литвиненко, сейчас «заканчивается аванпроектирование данных комплексов».