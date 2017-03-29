Суд запретил статью о взломе карты «Тройка»
Ишимский городской суд Тюменской области запретил статью об уязвимости карты «Тройка», которой оплачивают проезд в московском транспорте. Статья была размещена на сайте «Хабрахабр». Суд вынес решение еще в январе 2017 года, но организация «Роскомсвобода» обратило на него внимание только сейчас.
Суд решил, что статья должна быть запрещена, поскольку она противоречит Уголовному кодексу, который запрещает подделывать документы.
В мае 2016 года в статье на «Хабрахабре» разработчик Игорь Шевцов рассказал, как взломал приложение «Мой проездной» и научился пополнять счет, не перечисляя денег. Статья до сих пор доступна в кэше через сервис Internet Archive.
Как сообщает TJ, после публикации метрополитен устранил уязвимость.
В марте 2017 года на «Хабрахабре» вышла статья об уязвимости в карте «Подорожник», которой платят за проезд в Санкт-Петербурге. Она пока не запрещена.
Стоит заметить, что Ишимский городской суд — один из рекордсменов по вынесению решений, касающихся запрета той или иной информации в интернете. Если пролистать журнал судебного делопроизводства, то складывается впечатление, что ответственный за интернет представитель прокуратуры, а также Роскомнадзор по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО из зала суда практически не выходят, поскольку почти каждый день судом выносится сразу несколько решений об ограничении «запрещенной информации» в интернете по заявлениям этих ведомств.