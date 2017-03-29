Суд запретил статью о взломе карты «Тройка»

Ишимский городской суд Тюменской области запретил статью об уязвимости карты «Тройка», которой оплачивают проезд в московском транспорте. Статья была размещена на сайте «Хабрахабр». Суд вынес решение еще в январе 2017 года, но организация «Роскомсвобода» обратило на него внимание только сейчас.

Суд решил, что статья должна быть запрещена, поскольку она противоречит Уголовному кодексу, который запрещает подделывать документы.

В мае 2016 года в статье на «Хабрахабре» разработчик Игорь Шевцов рассказал, как взломал приложение «Мой проездной» и научился пополнять счет, не перечисляя денег. Статья до сих пор доступна в кэше через сервис Internet Archive.

Как сообщает TJ, после публикации метрополитен устранил уязвимость.

В марте 2017 года на «Хабрахабре» вышла статья об уязвимости в карте «Подорожник», которой платят за проезд в Санкт-Петербурге. Она пока не запрещена.