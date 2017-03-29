Патриарх Кирилл заявил, что революция 1917 года стала следствием «страшных преступлений» представителей интеллигенции «против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны».

Глава РПЦ возложил основную ответственность за смену власти в стране на интеллигенцию, но заметил, что общество пока не окончательно оценило эти события: «Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов».