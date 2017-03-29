Максима Панфилова отправили на принудительное лечение по «болотному делу»

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Елена Аверченко признала астраханца Максима Панфилова виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году и отправила его на принудительное лечение. Его также признали виновным в нападении на полицейского. Панфилов освобожден от уголовной ответственности.

Такое наказание для подсудимого запросила сторона обвинения. Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в беспорядках, хотя был на Болотной площади во время «Марша миллионов».