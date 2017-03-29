Максима Панфилова отправили на принудительное лечение по «болотному делу»
Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Елена Аверченко признала астраханца Максима Панфилова виновным в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году и отправила его на принудительное лечение. Его также признали виновным в нападении на полицейского. Панфилов освобожден от уголовной ответственности.
Такое наказание для подсудимого запросила сторона обвинения. Сам Панфилов утверждал, что не участвовал в беспорядках, хотя был на Болотной площади во время «Марша миллионов».
Панфилова задержали в апреле 2016 года. Следователи опознали его по видеозаписи, на которой он, как утверждается, срывает шлем с полицейского.
Медицинская экспертиза признала Панфилова невменяемым, с октября 2016 года он находится в лечебнице на территории СИЗО «Бутырка».