Лауреаты «Ники» выступили со сцены в защиту политзаключенных и задержанных 26 марта

Лауреаты российской национальной кинематографической премии «Ника» со сцены выступили в поддержку политзаключенных, а также людей, задержанных на акциях протеста 26 марта. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как следует из сообщения газеты, режиссер Александр Сокуров (получил премию имени Эльдара Рязанова «Честь и достоинство») со сцены сказал об осужденном в РФ за терроризм украинском режиссере Олеге Сенцове и высказался о протестах 26 марта.

«Государство совершает ошибку, ведя себя столь фамильярно со школьниками и студентами. Надо услышать их», — цитирует заявление Сокурова ТАСС. По сообщению МК, режиссер сказал, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов».

Согласно опубликованной в фейсбуке видеозаписи, режиссер призвал «принять закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях».

Режиссер Алексей Красовский, который получил премию «Открытие года» за фильм «Коллектор», призвал кинематографистов выступить в защиту тех, кто был задержан 26 марта, отметив, что их «было больше в два раза, чем собравшихся в зале».

Как пишет ТАСС, выступление Красовского поддержал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. «Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни», — передает агентство.

По словам журналистки Елизаветы Нестеровой, о политзаключенных и задержанных 26 марта со сцены говорила актриса Елена Коренева, победившая в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Ее звали Муму». Коренева, в частности, упомянула Олега Сенцова, а также Сергея Мохнаткина и Олега Навального.

28 марта прошла 30-я церемония премии «Ника». Приз за лучший фильм получил за картину «Рай» Андрей Кончаловский. Лучшим неигровым фильмом стал «В лучах Солнца» Виталия Манского, снятый в Северной Корее. Церемония не транслировалась по федеральным телеканалам.