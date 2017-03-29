Из «Ельцин-центра» уволят воспитательницу. Она заставила ребенка мыть рот с мылом из-за нецензурной брани

«Ельцин-центр» расторгнет договор с воспитательницей, которая заставила ребенка в качестве наказания за нецензурную брань вымыть рот с мылом. Об этом сообщила заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень.

Об инциденте днем 29 марта написал сайт 66.Ru со ссылкой на посетительницу центра. Она увидела в туалете у раковины воспитательницу и мальчика, у которого «изо рта шла пена». Педагог якобы говорила ему, что «от матерного слова, как от комка навоза, надо отмываться».

Увидев это, женщина обратилась к администратору образовательного центра, в котором занимался мальчик. Администратор ответил ей, что не отвечает за действия педагогов, поскольку их «набирают по подряду», передает издание.

Текст новости об инциденте опубликовал в фейсбуке журналист Олег Кашин; Людмила Телень сообщила о «немедленном» расторжении договора об оказании услуг с преподавательницей в комментариях к его записи. Она подчеркнула, что «подобное поведение педагога недопустимо ни при каких обстоятельствах».

Мама ребенка сообщила Ura.ru, что «поговорила с педагогом», и та «не уходила от ответов, извинилась». «На мой взгляд, конфликт исчерпан. Да, методы у нее не совсем справедливые и ребенок больше в этот лагерь не хочет, но ничего страшного не произошло», — цитирует ее издание.