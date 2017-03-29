Генконсульство Польши на Украине обстреляли из гранатомета

Генконсульство Польши в городе Луцк на западе Украины в ночь на 29 марта было обстреляно из гранатомета.

В результате обстрела, сообщает телеканал «112 Украина», повреждена кровля здания и разбито одно из окон. В здании в момент обстрела находились сотрудники охраны, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, консульство было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Фрагменты РПГ-22, предназначенного для одноразового использования, были обнаружены на месте происшествия, сообщили источники «112 Украина».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «теракт», сообщили источники телеканала в правоохранительных органах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере назвал обстрел генконсульства в Луцке «провокацией». «Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с республикой Польша», — написал Климкин. «Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — добавил глава МИД Украины.