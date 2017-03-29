Генконсульство Польши на Украине обстреляли из гранатомета

112 Украина
07:32, 29 марта 2017
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Генконсульство Польши в городе Луцк на западе Украины в ночь на 29 марта было обстреляно из гранатомета.

В результате обстрела, сообщает телеканал «112 Украина», повреждена кровля здания и разбито одно из окон. В здании в момент обстрела находились сотрудники охраны, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, консульство было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета РПГ-22. Фрагменты РПГ-22, предназначенного для одноразового использования, были обнаружены на месте происшествия, сообщили источники «112 Украина».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «теракт», сообщили источники телеканала в правоохранительных органах.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере назвал обстрел генконсульства в Луцке «провокацией». «Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с республикой Польша», — написал Климкин. «Делаем все, чтобы виновные были наказаны», — добавил глава МИД Украины.

Луцк — административный центр Волынской области. В 1943 году на территории Волыни произошли массовые убийства поляков, в которых принимали участие бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН).
В 2016 году парламент Польши принял резолюцию о признании Волынской резни (в украинской историографии Волынской трагедии) геноцидом.
В феврале 2017 года президент Польши Анджей Дуда заявил в телеинтервью, что обращался к президенту Украины Петру Порошенко изменить принятый в 2015 году закон, признающий УПА и ОУН борцами за независимость Украины. После этого у посольства Польши в Киеве прошла акция протеста, участники которой обвинили польские власти в «откровенно антиукраинских высказываниях».
В феврале—марте на Украине были осквернены несколько памятных знаков погибшим во время Второй мировой войны полякам, в связи с чем МИД Польши направлял ноты украинскому внешнеполитическому ведомству.
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