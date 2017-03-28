В Краснодарском крае напали на съемочную группу «Радио Свобода». Они приехали освещать второй «тракторный марш»
В городе Кропоткин Краснодарского края совершено нападение на съемочную группу «Радио Свобода». Об этом пишет в фейсбуке журналист Сергей Хазов-Кассиа.
Около гостиницы к журналистам подбежали молодые люди в масках с газовыми баллончиками. Они избили сотрудников «Радио Свобода» и отобрали у них компьютеры, камеры и вещи.
Опубликовано Сергеем Хазовым-Кассиа 27 марта 2017 г.
У журналиста Андрея Костянова, предположительно, сломано ребро. Корреспонденты вызвали полицию.
Хазов-Кассиа со съемочной группой прибыли в Кропоткин, чтобы освещать «фермерский» (он же «тракторный») марш — протестную акцию против «произвола краснодарских чиновников и силовиков».
На 28 марта в Кропоткине была запланирована встреча участников протестной акции с вице-губернатором Краснодарского края.
Первый «Тракторный марш» прошел в августе 2016 года. Активисты хотели доехать на сельхозтехнике в Москву и передать обращение президенту. Их задержали в Ростовской области.