Сын генпрокурора России получил контроль над крупнейшим поставщиком шпал для РЖД

РЖД утвердила продажу акций крупнейшего производителя железобетонных шпал, компании «Бетэлтранс», фирме «Т-индустрия», которая принадлежит в том числе структурам сына генпрокурора России Игоря Чайки. Об этом свидетельствуют документы РЖД.

Теперь «Т-индустрия» увеличила свою долю в производителе шпал до 75 процентов, за четверть компании она заплатила полтора миллиарда рублей. При этом цена не изменилась по сравнению с 2014 годом, когда за половину «Бетэлтранса» компания заплатила три миллиарда рублей. Как отмечают «Ведомости», с тех пор «Бетэлтранс» ухудшил показатели по чистой прибыли.

РЖД и «Т-индустрия» отказались комментировать сделку.