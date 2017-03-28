Сын генпрокурора России получил контроль над крупнейшим поставщиком шпал для РЖД
РЖД утвердила продажу акций крупнейшего производителя железобетонных шпал, компании «Бетэлтранс», фирме «Т-индустрия», которая принадлежит в том числе структурам сына генпрокурора России Игоря Чайки. Об этом свидетельствуют документы РЖД.
Теперь «Т-индустрия» увеличила свою долю в производителе шпал до 75 процентов, за четверть компании она заплатила полтора миллиарда рублей. При этом цена не изменилась по сравнению с 2014 годом, когда за половину «Бетэлтранса» компания заплатила три миллиарда рублей. Как отмечают «Ведомости», с тех пор «Бетэлтранс» ухудшил показатели по чистой прибыли.
РЖД и «Т-индустрия» отказались комментировать сделку.
У фирмы «Т-индустрия» два собственника: 70 процентов компании принадлежит Spoor Structuur Investering B.V. (бенефициар неизвестен), а остальная доля — «Аква солид», которая на 99 процентов контролируется Чайкой.
В августе 2016 года стало известно, что другой сын генпрокурора, Артем Чайка, стал владельцем крупнейшего производителя щебня. Этот щебень также в основном покупает РЖД.