СК выдвинул версию заказного убийства начальника строительного управления МВД
Следственный комитет РФ считает приоритетной версию заказного убийства начальника ремонтно-строительного управления МВД Николая Волкова, который был застрелен в Москве.
«Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с его профессиональной деятельностью. Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества, принадлежащего погибшему», — сказала помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Николай Волков был убит на Осенней улице в Москве вечером 27 марта. По данным агентства «Интерфакс», преступники забрали сумку начальника строительного управления МВД, а затем выстрелили в него.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.