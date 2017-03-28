СК выдвинул версию заказного убийства начальника строительного управления МВД

«Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с его профессиональной деятельностью. Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества, принадлежащего погибшему», — сказала помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.