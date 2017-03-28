Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников

РИА Новости
07:44, 28 марта 2017
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Росгвардия намерена использовать беспилотники для мониторинга массовых акций. Об этом заявил в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ заявил заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — цитирует РИА Новости интервью Борукаева.

При этом Борукаев подчеркнул, что никаких специальных подразделений для пресечения несанкционированных митингов в структуре Росгвардии не создается.

«На митингах и шествиях у сотрудников Росгвардии нет экипировки, связанной с пресечением данных мероприятий, военнослужащие и сотрудники стоят в повседневной форме одежды», — сказал замглавы ведомства, добавив, что главной задачей сотрудников его ведомства на таких массовых акциях является недопущение провокаций и терактов.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее, в числе прочего, вошло ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).
Сотрудники Росгвардии, в числе прочих, присутствовали на акциях против коррупции, прошедших 26 марта в разных регионах России. В большинстве городов, включая Москву, власти акции протеста не согласовали. На некоторых видеозаписях с места проведения акций видно, как сотрудники Росгвардии применяют силу к демонстрантам.
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