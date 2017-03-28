Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников

Росгвардия намерена использовать беспилотники для мониторинга массовых акций. Об этом заявил в эфире программы «Поздняков» на телеканале НТВ заявил заместитель главнокомандующего войсками Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — цитирует РИА Новости интервью Борукаева.

При этом Борукаев подчеркнул, что никаких специальных подразделений для пресечения несанкционированных митингов в структуре Росгвардии не создается.

«На митингах и шествиях у сотрудников Росгвардии нет экипировки, связанной с пресечением данных мероприятий, военнослужащие и сотрудники стоят в повседневной форме одежды», — сказал замглавы ведомства, добавив, что главной задачей сотрудников его ведомства на таких массовых акциях является недопущение провокаций и терактов.