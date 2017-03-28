Кинотеатры попросили не переносить премьеру «Форсажа» ради российского фильма про космос

Ведомости
06:01, 28 марта 2017
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Крупнейшие в России сети кинотеатров написали письмо в Миникультуры с просьбой не отодвигать премьеру восьмого «Форсаж» из-за российского фильма «Время первых».

Письмо, как сообщают «Ведомости», подписали, в числе прочих, сети «Синема парк», «Каро», «Формула кино» и «Киномакс».

Если «Форсаж 8» выйдет в прокат не 13 апреля, как это было запланировано, а неделей позже, пояснили изданию представители сетей кинотеатров, это окажет негативное влияние на сборы.

«Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а „Время первых“ вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей», — заявил один из собеседников «Ведомостей».

В свою очередь представитель крупной продюсерской компании и источник в Минкультуры сообщили изданию, что решение о переносе премьеры восьмого «Форсажа» на 20 апреля уже принято.

Перенос «Форсажа» пролоббировали, по словам собеседников «Ведомостей», продюсеры отечественной картины — Тимур Бекмамбетов (основатель компании «Базелевс») и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли).

Ведомости
Фильм «Время первых» рассказывает о первом выходе Алексея Леонова в открытый космос в 1965 году. Главную роль в фильме исполняет Евгений Миронов.
На апрель 2017 года была запланирована премьера еще одного российского фильма о космосе — ленты «Салют-7» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Оба фильма частично финансировались из государственного Фонда кино.
В начале 2017 года было объявлено, что Минкультуры считает нецелесообразным выход обоих фильмов в апреле и просит разнести премьеры. Экспертный совет Фонда кино высказался за перенос на осень премьеры «Времени первых», однако в Минкультуры приняли решение отложить выход в прокат «Салюта-7». По данным «Ведомостей», чтобы пролоббировать премьеру «Времени первых» в апреле, Евгений Миронов обращался в администрацию президента.
Предыдущий, седьмой «Форсаж», премьера которого состоялась в РФ весной 2015 года, входит в число 10 самых кассовых фильмов в истории российского кинопроката. Лента собрала в кинотеатрах около 1,7 миллиарда рублей.

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