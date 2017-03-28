Кинотеатры попросили не переносить премьеру «Форсажа» ради российского фильма про космос

Крупнейшие в России сети кинотеатров написали письмо в Миникультуры с просьбой не отодвигать премьеру восьмого «Форсаж» из-за российского фильма «Время первых».

Письмо, как сообщают «Ведомости», подписали, в числе прочих, сети «Синема парк», «Каро», «Формула кино» и «Киномакс».

Если «Форсаж 8» выйдет в прокат не 13 апреля, как это было запланировано, а неделей позже, пояснили изданию представители сетей кинотеатров, это окажет негативное влияние на сборы.

«Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а „Время первых“ вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей», — заявил один из собеседников «Ведомостей».

В свою очередь представитель крупной продюсерской компании и источник в Минкультуры сообщили изданию, что решение о переносе премьеры восьмого «Форсажа» на 20 апреля уже принято.