Карлос Шакал получил третий пожизненный срок за теракт в Париже

Венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес (он же Карлос Шакал) приговорен к третьему пожизненному сроку за взрыв в парижском магазине в 1974 году.

Пять судей признали Шакала виновным в совершении теракта, в котором погибли два человека, а еще 32 получили ранения.

На суде Шакал не признал вину, а сам процесс объявил «абсурдом».