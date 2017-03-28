Карлос Шакал получил третий пожизненный срок за теракт в Париже
Венесуэльский террорист Ильич Рамирес Санчес (он же Карлос Шакал) приговорен к третьему пожизненному сроку за взрыв в парижском магазине в 1974 году.
Пять судей признали Шакала виновным в совершении теракта, в котором погибли два человека, а еще 32 получили ранения.
На суде Шакал не признал вину, а сам процесс объявил «абсурдом».
Нападение на магазин в Париже произошло 15 сентября 1974 года. В помещение бросили гранату.
Шакала задержали через 20 лет после совершения этого преступления в Судане. Затем его дважды приговорили к пожизненному заключению за убийство полицейских и другие взрывы в Париже и Марселе. Сейчас террористу 67 лет.