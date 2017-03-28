Илон Маск занялся подключением мозга к компьютеру

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск создал корпорацию Neuralink для создания интерфейса «мозг-компьютер». Об этом узнала The Wall Street Journal, сам Маск пообещал предоставить больше информации о компании в течение недели.

Сооснователь Neuralink Макс Ходак пояснил, что пока компания находится в «зачаточном» состоянии. При этом еще в августе 2016 года Маск писал в твиттере, что они «добились прогресса по „нейронному кружеву“» и планируют выступить с официальным объявлением о своей работе в течение нескольких месяцев.

Деталей о работе новой компании Маска пока нет, но ранее сам он рассуждал на тему прямого подключения к коре головного мозга. Сама Neuralink зарегистрирована в категории «медицинские исследования» в Калифорнии в июле 2016 года.

Как выяснила WSJ, в последнее время новая компания привлекла специалистов по гибким электродам (используются для считывания мозговой активности) и изучению принципа управления движением в мозге человека.

Источники издания также рассказали, что Neuralink может заняться созданием имплантов для пациентов с эпилепсией или обширной депрессией. Маск оценивал сроки создания мозгового интерфейса в четыре-пять лет.